إسرائيل ديفينس: الجنود في الخطوط الخلفية يعانون صدمات نفسية أيضاً

انتشرت الأمراض النفسية والصدمات لدى جنود جيش الاحتلال خاصة بعد حرب تموز ضد حزب الله في العام 2006 وخلال العمليات البرية، كذلك خلال عمليات الجيش البرية في قطاع غزّة. وتدهورت أزمات النفسية الى أن دفعت عدداً من الجنود نحو الانتحار متخيلين أن حزب الله قادم إليهم. وقد سجّل الاحتلال انتحار 58 جندياً بعد أشهر فقط من حرب تموز.

في هذا السياق، يشير مقال في موقع "إسرائيل ديفينس" العبري الى انتشار "اضطرابات ما بعد الصدمة" ليس فقط لدى الجنود في الخطوط الأمامية بل وعند اللذين لم يشاركوا في قتال ميداني فعلي لكنهم حضروا في أحداث الحرب. وأوضح أن هذا يخلق تراجعاً في الاقبال على العلاج اذ إن الجنود غير المقاتلين يقولون " كيف يعقل أنني لست محاربًا وأعاني من الصدمة؟".

النّص المترجم:

في دراسة أجراها باحثون من معهد ماتيف - المركز الإسرائيلي للصدمات النفسية، بقيادة الدكتورة آنا هاروود جروس، مديرة وحدة الأبحاث في المعهد والدكتور داني بروم، الرئيس التنفيذي لشركة ماتيف، تبين أن الجنود غير المقاتلين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بعد الأحداث التي تحدث أثناء خدمتهم العسكرية تشبه الحالة لدى الجنود المقاتلين.

ووجدت الدراسة، التي فحصت الاختلاف في الأعراض بين الجنود المقاتلين والجنود الذين خدموا في الخطوط الأمامية، فرقًا واضحًا بين الجنود الذين تعرضوا لأحداث الحرب وأولئك الذين لم يتعرضوا لها - بغض النظر عن درجة "القتال".

كان الغرض من الدراسة، التي أجريت من خلال مسح شارك فيه 1053 من قدامى المحاربين، هو فهم مدى انتشار اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والأعراض ذات الصلة بين الجنود الذين خدموا في الجيش. وكان السؤال الرئيسي الذي شغل الباحثين هو معرفة ما إذا كان هناك اختلاف في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بين الجنود المقاتلين وأولئك الذين لم يخدموا في الوحدات القتالية.

وخلص البحث إلى أنه على الرغم من وجود فرق بين الجنود الذين خدموا في الوحدات القتالية والمحاربين القدامى في الوحدات غير القتالية، إلا أن الفارق الأهم كان بين الأشخاص الذين تعرضوا لأحداث حربية أثناء خدمتهم ومن لم يتعرضوا.

في هذا السياق، أفاد الجنود الذين تعرضوا لأحداث حرب بغض النظر عن دورهم أنهم يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والقلق، وكذلك أعراض جسدية مثل الضعف والغثيان. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الأشخاص عن ميل إلى العنف الجسدي تجاه الآخرين ولم يكونوا يعانون من ذلك قبل تجنيدهم في الجيش.

"هناك مناصب في الجيش يتعرض فيها الجنود لأحداث صعبة. يرون أحداث حرب تجري بالقرب منهم، حتى لو لم يكونوا مقاتلين. وأظهرت الدراسة أنه إذا تعرضت لأحداث الحرب كموظف، لديك أيضًا فرصة أكبر للمعاناة من اضطراب ما بعد الصدمة، لذلك، من المحتمل أن تشعر بمزيد من العنف بعد خدمتك أكثر بثلاث مرات من ذي قبل "، كما يقول الدكتور هاروود جروس.

"على الرغم من أن بحثنا لم يركز على هذا، إلا أن هناك أيضًا مناصب في الجيش تنطوي على خطر التعرض لصدمة ثانوية، خاصة نتيجة الإرهاق الذهني الكبير. ومن الأمثلة الممتازة على ذلك الضابطات المصابات اللاتي تعرضن خلال خدمتهم العسكرية لقصص صعبة لا تطاق. جئن إلينا في معهد "رحلة التحرير" - برنامج فريد من نوعه للتجهيز والتأهيل بعد انتهاء الخدمة، وإخراج الكثير من الألم والمعاناة من الأحداث التي مروا بها.

جنود آخرون قد يعانون من "الأذى المعنوي"، وهي صدمة تحدث عندما يتعرضون لأفعال أو يقومون بأعمال لا تتماشى مع نظام القيم الشخصية أو مفهوم الذات.

على الرغم من أنه من المفترض أن يقدم الجيش العلاج لكل جندي يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، إلا أن هناك في الواقع حواجز تمنع الجنود غير المقاتلين والجنديات من تلقي العلاج الذي يحتاجون إليه. أحد العوائق هو الشعور بوصمة العار.

كيف يعقل أنني لست محاربًا وأعاني من الصدمة؟ ربما ليس من الشرعي طلب المساعدة؟ يجب أن يضاف إلى هذه العقبات البيروقراطية التي تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لغير المقاتلين الذين يتقدمون لطلب المساعدة.

الاستنتاجات العملية التي توصلت اليها الدراسة هي أنه يجب توسيع الاستجابة للجنود المسرحين الذين مروا بأحداث الحرب، ويجب أن تكون علاجات الصحة العقلية ونظام الدعم المقدم من قبل الجيش ووزارة الدفاع في متناول جميع الجنود ووزارة الدفاع. يشرح الدكتور داني بروم، مدير ومؤسس معهد ماتيف، ""يجب أن يكون العلاج مع كل جندي تعرض لتجارب من النوع القتالي أثناء خدمته".

يجري المعهد هذه الأيام دراسة جديدة تبحث في فعالية أساليب العلاج المختلفة للمحاربين القدامى الذين يعانون من "ما بعد الصدمة"، وذلك في ضوء حقيقة أنه مع الأساليب المستخدمة اليوم، يتلقى 40% فقط من المرضى العلاج بينما يستمر الآخرون في الشعور بأنه قد تم تسريحهم من الخدمة العسكرية، لكن لم يتم إطلاق سراحهم بعد.

يأتيه العديد من المشاركين في الدراسة بعد سنوات عديدة من انتهاء الخدمة ليقولوا إنهم واجهوا صعوبة في الحصول على العلاج للأسباب والحواجز المختلفة المذكورة أعلاه.

من خلال البحث، سيحاول المعهد فهم أهمية علاج الجسم كجزء لا يتجزأ من العملية العلاجية، وفعالية الأساليب لمساعدة ضحايا الصدمات على معالجة تجاربهم السابقة، وتقوية آليات التأقلم والعودة إلى الأداء الكامل. الحياة.