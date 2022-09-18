موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022- أنشطة اليوم الوطني السعودي 2022- مع قرب موعد احتفالات اليوم الوطني السعودي، المعروف في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني، وهو اليوم الذي وحد فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في 23 سبتمبر 1932م، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022- أنشطة اليوم الوطني السعودي 2022

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022- أنشطة اليوم الوطني السعودي 2022

بدأت المملكة العربية السعودية الاحتفال رسميًا باليوم الوطني السعودي في عام 2005، وفق مرسوم ملكي أصدره الملك الراحل عبدالله آل سعود وبدأ هذا اليوم يحظى باهتمام شعبي منقطع النظير حيث ابتكرت العديد من الأنشطة المثيرة احتفالًا بيوم توحيد المملكة العربية السعودية المعروف بـ اليوم الوطني السعودي .

اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، هو يوم عطلة رسمية في كافة مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وهذا يعني أن كافة المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات ومعظم الأنشطة التجارية ستكون مغلقة.

موعد اليوم الوطني السعودي 1444

يتم الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام.

إذا صادف العيد الوطني يوم السبت، فسيكون يوم الأحد عطلة رسمية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

إذا صادف العيد الوطني يوم الجمعة، فسيكون الخميس يوم عطلة رسمية.

اجازة اليوم الوطني للمدارس 1444

يصادف اليوم الوطني السعودي هذا العام 2022 يوم الجمعة في 23 سبتمبر وهو يوم عطلة، وبحسب القانون السعودي إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أسبوعية فيعوض الطلاب عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية أن عطلة اليوم الوطني للمدارس ستكون يومي الأربعاء والخميس

متى اجازة اليوم الوطني السعودي 2022 في القطاع العام؟

بالنسبة إلى القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، فإن الموظفين والعاملين به سوف سيحصلون على إجازة تمتد 4 أيام متتالية تبدأ من 21 سبتمبر وتستمر إلى 24 سبتمبر 2022.

متى اجازة اليوم الوطني السعودي 2022 في البنوك؟

اجازة البنوك والعاملين في القطاع المصرفي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 1444، ستبدأ يوم الجمعة 23 سبتمبر، وستستمر لمدة 3 أيام، أي تنتهي يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

متى اجازة اليوم الوطني السعودي 2022 في القطاع الخاص؟

اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 للموظفين في القطاع الخاص، ستكون يومَي الأربعاء والخميس في 21 و22 سبتمبر 2022، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع.

كيف يتم الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؟

يمثل يوم 23 سبتمبر من كل عام فرصة للمواطنين السعوديين للتعبير عن فخرهم بوطنهم والاحتفال بتراثهم الثقافي والتطلع إلى المستقبل. تحتفل المملكة باليوم الوطني برقصات وأغاني ومهرجانات شعبية.

هناك الكثير من الطرق التي يستعد المواطنين والمواطنات للاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي، ومنها:

تغيير الصورة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"هوية اليوم الوطني السعودي" والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا "هي لنا دار".

تعليق علم المملكة العربية السعودية على شرف المنازل والسيارات.

إعداد الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني الكليجة والمعصوب.

إعداد الأطباق الشهية من السفرة السعودية مثل الكبسة والمفطح والمطازيز.

إعداد برامج ترفيهية للأطفال داخل المنزل من أجل تعريفهم بهذا التاريخ المميز وسرد قصص اليوم الوطني السعودي بطريقة سلسلة وسهلة.

اليوم الوطني السعودي الـ92 : الموعد - الهوية - طريقة الاحتفال

مشاهدة أفلام تاريخية الخاصة بالسعودية واسترجاع الذكريات التاريخية على مر مختلف العصور.

توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال ذات الرموز السعودية الوطنية.

توزيع هدايا تحميل الرموز السعودية الوطنية على المواطنين في شوارع المملكة العربية السعودية.

أنشطة واحتفالات اليوم الوطني السعودي

تتحول المملكة العربية السعودية إلى مهرجان مفتوح مع العديد من الأنشطة والاحتفالات التي تقام في هذا اليوم خصيصًا.

تقام في هذا اليوم الخاص عروض لرقصات فولكلورية ومهرجانات عامة وأنشطة ثقافية أخرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما تشمل الأنشطة الأخرى لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية العروض والمعارض الفنية، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.

تتزيّن شوارع المدن بالأعلام السعودية، فيما تمتلئ المباني والمنازل والطرق والسيارات والشوارع في كل مدينة بالبالونات الخضراء، فيما يرتدي معظم المواطنين قمصانًا خضراء أيضًا.

احتفالات اليوم الوطني السعودي

تنتهز الكثير من العلامات التجارية مناسبة اليوم الوطني من أجل تدشين عروض خاصة بهذا اليوم المميز وتضيف متعة جديدة مع خصومات العيد الوطني السعودي على المنتجات المفضلة.

وتشمل عروض اليوم الوطني 2022 على كوبونات خصم تتراوح بين 50%-90% على أفضل المنتجات التجارية مثل العطور والملابس والمجوهرات ومساحيق التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.