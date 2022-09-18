موعد ورابط صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر9 سبتمبر /أيلول2022

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر9 سبتمبر /أيلول 2022، يترقب المواطنون في قطاع غزة خلال هذه الايام موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 9سبتمبر /أيلول ، وخاصة ان موعد الصرف يكون كل شهر في نفس هذا الموعد ، وتباشر الامم المتحدة بإرسال رسالة نصية لكافة المنتفعين من المنحة القطرية ، لتوجهوا الي نقاط الاتصالات لتي تم تحديدها لصرف المنحة القطرية ، وخاصة ان المنحة جاءت بعد اتفاق وترتيبات معينة بين اللجنة القطرية برئاسية السفير محمد العمادي والأمم المتحدة .

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 9 سبتمبر /أيلول

المنحة القطرية عن شهر 9 سبتمبر /ايلول ككل شهر يحمل في طياته العديد من التوقعات ان يكون قد جاء بأسماء جديدة وخاصة من المحجوبين الا ان عزيزة الكحلوت المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية اكدت ان لا اسماء جديدة بشأن المنحة القطرية أن معايير الصرف هي ككل شهر وخاصة أنها تستهدف من صرف لهم أقل من 29 مرة ولديهم أبناء من 3 أبناء وما ، قائلاً إنه تم إيقاف المنحة للمسافرين ، بالإضافة إلى إيقاف كل من لديه تصاريح عمل في الداخل المحتل ، ولديه تصريح عمل ساري المفعول .

وبينت انه تم إيقاف من حصلوا على لم شمل لمدة من 3 إلى 4 شهور ، وإيقاف المنحة عن حالة وفاة الزوج وتحويلها للزوجة بعد 3-4 شهور ، مبيناً أن معايير المنحة كما هي مع اختلاف في بعض المعايير.





رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر9 سبتمبر /أيلول 2022

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن في ال20 من اغسطس الشهر الماضي عن بدأ صرف دفعة شهر أغسطس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة .

ويشار الى ان المنحة القطرية الـ100 دولار تقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة ، بواقع 100 دولار لكل عائلة ، وان عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.



