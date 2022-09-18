إعصار "خطير جداً" يتّجه نحو اليابان.. وعواصف غير مسبوقة

أطلقت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً نادراً من "عواصف غير مسبوقة وأمواج عاتية وأمطار قياسية" تصاحب إعصارا "خطيرا جدا" يتجه نحو جزيرة كيوشو الجنوبية، داعية السكان الى توخي أقصى الحذر.

وجرى تصنيف الإعصار "نانمادول" على أنه عاصفة "عنيفة"، وهو أعلى مستوى على مقياس الوكالة، وستبلغ سرعة الرياح فيه 270 كلم في الساعة.

والعاصفة التي بدأت تقترب من جزيرة مينامي دايتو النائية، على بعد 400 كلم شرق جزيرة أوكيناوا، يتوقع لها ان تصل إلى البر الأحد في كاغوشيما في جنوب كيوشو، لتتّجه شمالا في اليوم التالي قبل تحرّكها باتّجاه جزيرة اليابان الرئيسية.

وقال رئيس وحدة توقعات الطقس في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ريوتا كورورا للصحافيين "إنه إعصار خطير جدّا (..) يتوجب توخي الحذر إلى أقصى حد"، داعيا السكان إلى إخلاء منازلهم قبل وصول العاصفة.

وهذه "التحذيرات الخاصة" في اليابان لا تصدر إلا عندما تتوقع ظروفا لا تشهدها البلاد غير مرة كل عدة عقود.

وبالفعل صدر "أمر" بالإخلاء لـ330 ألف شخص يقطنون كاغوشيما، بينما حضت السلطات السكان على الانتقال إلى مراكز الإيواء أو سكن بديل قبل إصدار دعوة من أعلى مستوى.

وتحذيرات الإخلاء غير ملزمة في اليابان وسبق للسلطات أن واجهت صعوبات في الماضي في إقناع السكان بالتوجّه إلى مراكز الإيواء بالسرعة الكافية.

والموسم الحالي هو موسم الأعاصير في اليابان التي تشهد نحو 20 عاصفة مشابهة كل عام وأمطارا غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية أو فيضانات.

وضرب الإعصار "هاغيبيس" اليابان عام 2019، بينما كانت تستضيف كأس العالم للركبي وأودى بأكثر من مئة شخص.

وأدى الإعصار "جيبي" العام الماضي إلى إغلاق مطار كانساي في أوساكا وأودى بحياة 14 شخصا.

وقتلت الفيضانات وانزلاقات التربة أكثر من مئتي شخص في غرب اليابان خلال الموسم السنوي الماطر عام 2018.

وقبيل وصول الإعصار "نانمادول"، بدأ إلغاء الرحلات في مطارات إقليمية كتلك الواقعة في كاغوشيما وميازاكي وكوماموتو، بحسب ما ذكر موقعا الخطوط اليابانية وخطوط "كل اليابان" All Nippon Airways.