بعد إغلاق لأربعة أيام... الاحتلال يعيد فتح حاجزي "الجلمة" و"سالم" اليوم

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية ، عن إعادة فتح حاجزي "سالم" و"الجلمة" العسكريين، ابتداءً من صباح اليوم الأحد، بعد إغلاقهما منذ يوم الأربعاء الماضي.

وكان وزير الحرب بيني غانتس قد أعلن عن إغلاق حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وحاجز سالم غرب المدينة، حتى إشعار آخر، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتنفيذا لتوصية جهاز أمن الاحتلال العام "الشاباك" بفرض إغلاق على مدن وبلدات فلسطينية شمال الضفة، بذريعة "الخشية من خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة".

وتتعرض محافظة جنين منذ مطلع العام الجاري لعدوان إسرائيلي متواصل، حيث ارتقى 34 شهيدا من المحافظة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



