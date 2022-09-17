أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 18-9-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذا الوقت عن أسعار الذهب في السعودية ، وهو من الموضوعات الهامة التي تهم شرحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باسمرار، ونتيجة لزيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 18-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو متابعة المقال للنهاية.

أسعار الذهب في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد 18-9-2022، بالتوازي مع صعوده عالميا.





أسعار كافة عيارات الذهب في السعودية

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 202.61 ريال (53.92 دولار) مقابل 200.54 ريال (53.38 دولار)، أمس بحسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) إلى 177.29 ريال (47.18 دولار) مقابل 175.47 ريال (46.71 دولار).

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 151.96 ريال (40.44 دولار) مقابل 150.41 ريال (40.04 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.19 ريال (31.45 دولار) مقابل 116.98 ريال (31.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وصعد سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية إلى 6301 ريالا (1677 دولارا) مقابل 6237 ريالا (1660 دولارا)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1418 ريالات (377.45 دولار) مقابل 1404 ريالات (373.66 دولار)، أمس.

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة (نهاية تعاملات الأسبوع) مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.