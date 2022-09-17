سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 18-9-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في سوريا وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر مرحكات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 18-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا صباح اليوم الأحد 18-9-2022 بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بعد سلسلة ارتفاعات.





سعر الدولار اليوم في سوريا

ظل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 4520 ليرة للشراء، و4550 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4522 ليرة للشراء، و4557 ليرات للبيع، مقابل 4513

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية (السوداء) 5150 ليرة للشراء، و5194 ليرة للبيع، مقابل 5185 ليرة للشراء، و5229 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1202 ليرة للشراء، و1213 ليرة للبيع مقابل نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1228 ليرة للشراء، و1239 ليرة للبيع، وهو نفس سعر تعاملات أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14617 ليرة للشراء، و14739 ليرة للبيع، مقابل 14622 ليرة للشراء، و14744 ليرة للبيع أمس.