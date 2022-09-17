كم سعر غرام الذهب النهاردة في مصر | أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022

سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً اليوم بالتوازي مع صعوده عالميا.

ورغم تلك المكاسب فأن المعدن الأصفر يظل متراجعا خلال تعاملات الأسبوع ككل.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليصل إلى 1038 جنيها (53.92 دولار) مقابل 1037 جنيها (53.38 دولار)، أمس بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 908.57 جنيه (47.18 دولار) مقابل 907.23 جنيه (46.71 دولار)، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، إلى 778.7 جنيه (40.44 دولار) مقابل 777.62 جنيه (40.04 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 605.7 جنيه (31.45 دولار) مقابل 604.81 جنيه (31.14 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وانتعش سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 32.292 ألف جنيه (1677 دولارا) مقابل 32.245 ألف جنيه (1660 دولارا)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) 7269 جنيها (377.45 دولار).