طالع أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022

أسعار الذهب من جميع العيارات مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في العراق، حيث هبطت أسعار الذهب اليوم رغم العطلة الأسبوعية للأسواق عالميا.

وأسواق الذهب العالمي في عطلة أسبوعية اليوم وغدا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق إلى 77,768 دينارا (53.92 دولار) بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق اليوم إلى 68,049 دينارا (47.18 دولار).

ونزل سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق إلى 58,327 دينارا (40.44 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في العراق إلى 2,418,584 دينارا (1677 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) 544,389 دينار (377.45 دولار).أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الجمعة (نهاية الأسبوع) مع توقف صعود الدولار.