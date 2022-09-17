أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 18-9-2022

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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الأحد 18-9- 2022، رغم العطلة الأسبوعية للأسواق عالميا.





سعر الذهب كافة عيارات الذهب في الأردن

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 38.23 دينار (53.92 دولار) مقابل 37.84 دينار (53.37 دولار)، أمس بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 33.45 دينار (47.18 دولار) مقابل 33.11 دينار (46.70 دولار)، أمس.

وصعد سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 28.67 دينار (40.44 دولار) مقابل 28.38 دينار (40.03 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1189 دينارا (1677 دولارا) مقابل 1177 دينارا (1660 دولارا)، أمس، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 267.62 دينار (377.45 دولار) مقابل 264.91 دينار (373.62 دولار)، أمس.

أسعار الذهب اليوم عالميا