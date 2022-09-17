أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 18 سبتمبر أيلول 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الليرة اللبنانية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص و المستثمرين على وجه الخصوص عن أسعار الذهب في لبنان، حيث نزلت أسعار الذهب اليوم في لبنان رغم العطلة الأسبوعية للأسواق عالميا.

وأسواق الذهب العالمي في عطلة أسبوعية اليوم وغدا.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان إلى 80,566 ليرة (53.92 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب .

وتراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان اليوم إلى 70,497 ليرة (47.18 دولار).

ونزل سعر الذهب عيار 18 اليوم في لبنان إلى 60,425 ليرة (40.44 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان إلى 2,505,597 ليرة (1,677 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) 563,974 ليرة (377.45 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الجمعة (نهاية الأسبوع) مع توقف صعود الدولار.