لابيد يلتقي مع أردوغان الثلاثاء المقبل

من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، الثلاثاء المقبل، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت نقلت العديد من وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم، عن مكتب لابيد تأكيده عقد اللقاء.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها أردوغان مع رئيس وزراء الاحتلال منذ أن التقى به رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت في أنقرة عام 2008.

وكان مسؤولون "إسرائيليون" أشاروا في وقت سابق إلى أن "إسرائيل" وأنقرة أجرتا محادثات في الأيام الأخيرة بشأن عقد لقاء بين لابيد وأردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسبق اللقاء المرتقب، مكالمة هاتفية بين أردوغان ولابيد، الشهر الماضي، أكد فيها الرئيس التركي أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير جديد لدى "إسرائيل" في أقرب وقت ممكن.