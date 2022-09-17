تعرف على قائمة أعلى 10 لاعبين ربحاً في العالم!

سيطر فريق باريس سان جيرمان على قائمة أعلى 10 لاعبين ربحا في العالم.

ورصد موقع "سبورتيكو" قائمة أعلى لاعبي كرة القدم جنيا للأرباح بناءً على رواتبهم السنوية ومداخيلهم من الإعلانات في الموسم الحالي 2022-2023.

ويعد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هو لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في العالم بعد تجديد عقده مع العملاق الفرنسي.

ويتصدر كيليان مبابي القائمة بإجمالي أرباح سنوية 125 مليون دولار، حيث يأتي الجزء الأكبر من الرواتب والمكافآت (105 ملايين دولار)، بجانب 20 مليون دولار من مداخيل الإعلانات.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد المرتبة الثانية بإجمالي أرباح 113 مليون دولار، ورغم تقاضيه الراتب الأقل في قائمة أعلى 10 لاعبين (53 مليون دولار)، إلا أن ارتفاع مداخيله من الإعلانات الذي بلغ 60 مليون دولار صعد به إلى الوصافة.

وفي المركز الثالث، ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بإجمالي أرباح سنوية قدرها 110 ملايين دولار، ويليه زميله البرازيلي نيمار في المركز الرابع بأرباح سنوية قدرها 91 مليون دولار.

ويبتعد الدولي المصري محمد صلاح عن أصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث يأتي في المركز الخامس بإجمالي أرباح سنوية تصل إلى 39.5 مليون دولار، وهو اللاعب الأفريقي والعربي الوحيد في القائمة بينما يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رونالدو.

وجاء البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد في المركز السادس بإجمالي أرباح 31.3 مليون دولار، فيما جاءت المفاجأة بتواجد أندريس إنييستا سابعا بـ30 مليون دولار. وهو اللاعب الوحيد غير المقيم حاليًا في أوروبا، إذ يلعب الدولي الإسباني السابق مع فيسيل كوبي الياباني.

وفي المركز الثامن، يأتي الإنجليزي رحيم سترلينج جناح تشيلسي بإجمالي أرباح 29.4 مليون دولار، ويليه البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي بـ29 مليون دولار، ثم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد عاشرا بـ27.5 مليون دولار