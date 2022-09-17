موعــد صــرف مخصــصات الشــؤون الاجتمــاعية 2022

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال موعد صرف مخصصات الشؤون، ويبحث الكثير من المتابعين في هذا الوقت عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، بعد اعلان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عن صرفها نهاية الشهر الجاري، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن موعد صرف الشؤون من قبل المواطنين عبر محركات البحث ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022

وحدد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني نهاية الشهر الجاري، هو الموعد النهائي والرسمي للصرف وخاصة بعد تحويل الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع الماضي 28.5 مليون دولار جزء منها لمخصصات الشؤون الاجتماعية ، على ان يتم ترتيب الأمور النهاية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف مخصصا الشؤون قبل نهاية الشهر الجاري .

إعلان الصرف قبل نهاية الشهر

وقال شادي عثمان مسؤول الإعلام بالمفوضة الأوروبية – القدس:" ان المراحل الأخيرة في إنهاء القضايا الفنية المرتبطة بالكشوفات، ونتوقع أن تقوم الوزارة بالإعلان عن صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري، مشدداً على ان ما بقي حاليًا هو بعض الإجراءات الفنية فقط، ونأمل بعد ذلك أن تتم عملية الصرف بشكل منتظم".





تأكيد مجدلاني الصرف نهاية الشهر

أعلن احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء 14/9/2022 ، ان الوزارة ستعلن عن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية كاملة نهاية الشهر الجاري.

وقال مجدلاني خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية":" ان وزارة التنمية الاجتماعية أتمت كافة الاجراءات الضرورية في تحديث البيانات من الفئات المستفيدة ، والتأكد بالأمس من تحويل 28 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي .

الصرف سيكون كاملاً

وأوضح مجدلاني ان الصرف سيكون كاملاً 116 ألف مستفيد منهم 81 ألف في قطاع غزة ، و 35 ألف في الضفة الغربية بواقع حوالي 137 مليون شيقلاً.

ويُشار إلى أن هذه الدفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية، هي الأولى منذ نحو عام بعد توقف صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة من قبل الوزارة.



