خبير أمريكي يحذر: 90 مليون شخص سيموتون في أول ساعتين من الحرب النووية

حذر الخبير الأمريكي، أليكس جليزر، من خطورة الحرب النووية المرتقبة على العالم أجمع، مبينا أن تبادل الضربات النووية سيكون له عواقب وخيمة.

ووفقا لما نقلت صحيفة "نيوزويك" عن جليزر، فإنه أكد أن نحو 90 مليون شخص سيموتون في أول ساعتين من الحرب النووية.

كما لفت إلى أن المجتمع قد يواجه انهيارا اقتصاديا واجتماعيا، فيما سيتسبب الشتاء النووي بتفاقم الكارثة التي قد تقتل ما يصل الى 80% من البشرية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد دعا في وقت سابق، إلى منع اندلاع حرب نووية، مشددا على أنه لا رابح في الحرب النووية.