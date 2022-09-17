ما شرط إسماعيل بن ناصر للتجديد مع ميلان؟

رفض الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان عرضا من بطل إيطاليا لتجديد عقده، وحدد شرطه للموافقة على توقيع عقد جديد.

ويُشار إلى أنه يرتبط إسماعيل بن ناصر مع ميلان بعقد ينتهي بنهاية الموسم المقبل (صيف 2024)، وبراتب سنوي يقدر بنحو 1.7 مليون يورو.

ووفقا لموقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إسماعيل بن ناصر رفض عرضا جديدا من ميلان لتجديد عقده برفع راتبه إلى 3 ملايين يورو، أي ما يقارب ضعف راتبه.

وأشار الموقع إلى أن وكيل أعمال إسماعيل بن ناصر أبلغ إدارة ميلان بأن اللاعب يرغبب في الحصول على ما يزيد عن ضعف راتبه الحالي.

وبالرغم من رفض ميلان، لم تغلق إدارة النادي باب المفاوضات، حيث أن "الروسونيري" لا يرفض منح اللاعب الجزائري زيادة كبيرة في راتبه.

وكان باولو مالديني، المدير الرياضي لنادي ميلان، كشف عن رغبة الإدارة في تجديد عقد بن ناصر، لكنه زاد الغموض حول مستقبل اللاعب بعدما أكد أن مسألة التجديد تعود إليه.

وقال مالديني في تصريحات صحفية سابقة: "يجب على الجميع القيام بدورهم، بدأنا بالفعل الحديث لبعض الوقت مع كل من لياو وبن ناصر للتجديد، أعتقد أن إرادة اللاعبين تفعل الكثير، لأن الإرادة من النادي موجودة".

جدير ذكره أن بن ناصر (24 عاما) يلعب في ميلان منذ صيف 2019 بعد الانتقال لصفوفه قادما من إمبولي، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 2021-2022.