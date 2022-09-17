تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 على نايل سات وعرب سات، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال تردد قناة الفجر، ويبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة الفجر من أكثر القنوات بحثا من قبل ملايين من الناس في الوطن العربي الآن، وتعتبر القناة من القنوات المنتشرة والشائعة والتي تقدم عدد من المحتويات المختلفة، مثل المسلسلات التركية المميزة وخاصة مسلسل قيامة عثمان، بالإضافة لمجموعة من الأفلام الأجنبية الحديثة، ونتيجة لعمليات البحث الكبيرة من قبل المتابعين عن تردد قناة الفجر عبر محركات البحث، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 على نايل سات وعرب سات، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2022

ويُشار إلى أنه تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية كبيرة في الجزائر العربية، والعديد من الدول العربية الأخرى، يمكن القول إنها الآن أكثر قنوات دولة الجزائر مشاهدة في الوطن العربي، وهي عبارة عن قناة متنوعة بين الدراما التركية والأفلام الأجنبية المميزة، تعرض القناة عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، بالإضافة إلى المسلسلات التركية المفضلة لدى سكان الوطن العربي، ودول الخليج العربي بالأخص.

تردد قناة الفجر على النايل سات

أعلنت قناة الفجر الجزائرية عبر فواصل برامجها عن تغيير ترددها القديم، إلى تردد جديد، وجاء التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الفجر 12034

الاستقطاب أفقي. H

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ 3/4

اسم القناة علي قائمة القنوات El Fajr

الجودة HD

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الفجر : 12034.

الاستقطاب : أفقي. H

معدل الترميز : 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

اسم القناة علي قائمة القنوات : El Fajr

الجودة : إتش دي جودة بث عالية





تردد قناة الفجر على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: عمودي