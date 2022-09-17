شرطة الاحتلال تشن حملة اعتقالات وأوامر إبعاد في القدس تحسباً من أي تصعيد

شنت شرطة الاحتلال اليوم السبت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين، و ذلك تحسباً ل تصعيد أمني محتمل بمدينة القدس المحتلة مع اقتراب الأعياد اليهودية.

و أفادت قناة "كان" العبرية أن شرطة الاحتلال كثفت أيضا من إصدار أوامر إبعاد بحق الفلسطينيين عن المسجد الأقصى.

يأتي ذلك بعد مشاورات أمنية أجراها رئيس وزراء الاحتلال، يائير لبيد اليوم مع وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف والمفتش يعقوب شبتاي وممثلين عن الشرطة والشاباك في منطقة القدس، حول الاستعدادات للأعياد اليهودية.

وذكرت مصادر مطلعة على المشاورات بأن هناك تحذيرات ملموسة حول نوايا فصائل إشعال الوضع في منطقة الأقصى.