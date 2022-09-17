مصرع طفلة في النقب المحتل إثر مكوثها داخل سيارة مغلقة

لقيت الطفلة دارين إياد أبو القيعان (3 سنوات)، اليوم السبت، مصرعها بعد العثور عليها فاقدة للوعي بعد مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة في منطقة النقب بالداخل المحتل.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:51، حول طفلة مكثت داخل سيارة مغلقة حيث جرى نقلها إلى مفرق حورة وهي فاقدة للوعي، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لها وقد وصفت حالتها بالحرجة".

وذكر مسعفون، أن "الطفلة أحيلت إلينا بواسطة سيارة وكانت فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس وكانت درجة حرارة جسدها مرتفعة، إذ قالوا لنا إنها مكثت لساعات داخل سيارة مغلقة، وعلى الفور قدمنا لها عمليات الإنعاش ثم جرى نقلها إلى المستشفى".

وأقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاة الطفلة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وبدورها، باشرت الشرطة التحقيق في ظروف وملابسات الحادثة.