طريقة التسجيل في وظائف جدارة السعودية منظومة التوظيف الإلكتروني 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كيفية التقديم في وظيفة جدارة، والتي يبحث عنها الجميع بشكل دوري، لذلك يسعى العديد من الشباب بالبحث عن وظيفة مناسبة، من أجل الاستقرار والمقدرة على ظروف المعيشة، والمملكة العربية السعودية سهلت ذلك من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة”، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم طريقة التسجيل في وظائف جدارة السعودية منظومة التوظيف الإلكتروني 2022.

طريقة التسجيل في وظائف جدارة السعودية منظومة التوظيف الإلكتروني 2022

سهلت المملكة العربية السعودية، الحصول على جميع الخدمات بالدولة من خلال الإنترنت، بما في ذلك التوظيف والبحث عن وظيفة، حيث تقدم خدمة التقديم على وظائف من خلال “جدارة”، وهو منظومة خاصة بالتوظيف الإلكتروني التي تم عملها من قبل وزارة الخدمة المدنية عام 2011، وذلك من أجل تسهيل جميع الإجراءات اللازمة للتوظيف.

التقديم على وظائف جدارة منظومة التوظيف الإلكتروني

ثم يتم تسجيل الدخول بعد ذلك من خلال تدوين رقم الهوية الوطنية، وكذلك كلمة المرور، والجنس، ثم رمز التحقق في الخانات المخصصة لهم.

ثم نضغط على كلمة دخول.

ثم ينتقل المتقدم إلى الواجهة الرئيسية الخاصة بالخدمات المتوفرة في نظام جدارة.

الضغط على أريد التقديم على وظائف جدارة.

بعدها ستظهر صفحة رغبات الوظيفة المرغوب التقدم إليها، من خلال الضغط على كلمة إضافة.

بعدها نضغط على كلمة حفظ.

بعد إجراء الخطوات السابقة بشكل صحيح من الممكن طباعة الطلب الخاص بتقديم الطلب على وظائف جدارة بواسطة النقر على كلمة طباعة المتوفرة.

طريقة التسجيل في جدارة

الدخول إلى موقع جدارة اضغط هنـــــــــــــــــــا.

النقر على كلمة تسجيل جديد المتاحة في أعلى الصفحة.

كتابة رقم الهوية الذي يتكون من 10 أرقام.

كتابة تاريخ الميلاد، ونوع الجنس ذكر أم أنثى.

تدوين رمز التحقق ثم الضغط على كلمة استمرار.

يجب التحقق من كافة البيانات الموضحة على الشاشة ومقارنتها ببيانات المتقدم.

ثم تضاف البيانات الخاصة بالحالة الصحية.

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات الاتصال، وهي اسم المستخدم ورقم الجوال.

في النهاية النقر على أيقونة تسجيل.

طريقة التقديم على وظائف جدارة منظومة التوظيف الإلكتروني 1444

وتعتبر منظومة جدارة، إحدى الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، حيث تساعد المملكة أبنائها في الحصول على وظيفة مناسبة، حيث يتم من خلالها تقديم البيانات الشخصية والمؤهلات الدراسية والخبرات العملية، وبناء على ذلك يتم التسكين في وظيفة مناسبة له، ولك ذلك إلكترونيا، عن طريق موقع “جدارة”.

شروط التقديم على وظائف جدارة

أن يكون المتقدم إلى وظيفة يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون حاصل على درجة بكالوريوس إلى ما فوقها.

لا يعمل بأي وظيفة أخرى رسمية.

تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

وهناك بعض الإجراءات التي يجب التعرف عليها قبل التقديم على وظيفة بهذه المنظومة، وجاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:-

توضيح الرغبة من أجل التقدم للإعلان عن طريق الإشارة في الخانة المخصصة لذلك.

يجب ترتيب الرغبات الخاصة بالوظائف المذكورة، علاوة على المقر، وذلك اعتمادا على الوظائف والمقررات التي تم الإعلان عنها.

مميزات منظومة جدارة للتوظيف الإلكتروني