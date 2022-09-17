زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة شرق تايوان

قال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي، اليوم السبت،" إن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان".

وأضاف المرصد:" أن الزلزال ضرب بعد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومترا شمال مدينة تايتونغ على عمق عشرة كيلومترات".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية على الفور أنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وقدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني أن شدته بلغت 6.4 درجات وأنه ضرب على عمق 7.3 كيلومترات.

جدير ذكره أنه تتعرض تايوان للزلازل على نحو متكرر لوقوعها بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين.