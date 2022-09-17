بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي اليوم يلا شوت...توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي مباشر الآن يلا كورة، يستضيف فريق توتنهام، مساء اليوم السبت بتاريخ 17 من شهر سبتمبر الجاري، فريق ليستر سيتي لحساب منافسات الإسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي، على أرضية ملعب "توتنهام هوتسبير ستاديوم"، في الدوري الانجليزي 2022/2023م، وعينه على تحقيق الانتصار والفوز بالثلاثة نقاط، واستكمال مرحلة الاعداد والتجهيز التي ووفق العديد من المحللين الرياضين تظهر قوة فريق توتنهام خاصة بعد الصفقات التي عزز فيها الفريق نفسه استعداداً للموسم الرياضي الجديد في انجلترا 2022/2023، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات نادي توتنهام وليسترسيتي الانجليزي، وخاصة مباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي مساء اليوم، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي 2022، وكذلك تشكيل ليستر أمام توتنهام هوتسبير، والقناة الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي في الدوري الانجليزي 2022م.

مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي 2022

ويستضيف توتنهام هوتسبير، نظيره ليستر سيتي، في مواجهة قوية، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، ويطمح لإسعاد جماهيره والمنافسة على لقب البريميرليج والتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

في حين يعاني فريق ليستر سيتي بشكل كبير بعد مرور 6 جولات من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في البطولة، بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي في الدوري هنـــــــــــا

تشيكل توتنهام هوتسبير المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري

تشكيل توتنهام هوتسبير المتوقع لمواجهة ليستر

على صعيد متصل استقر أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

ويأتي تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: ديفيز، داير، سانشيز.

خط الوسط: بيريسيتش، بينتانكور، هوييبرج، إيمرسون.

خط الهجوم: سون، هاري كيـن، كولوسيفسكي.

مشاهدة ماتش توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي مباشر

من المقرر أن تقام مباراة توتنهام وليستر سيتي يوم السبت 17 سبتمبر 2022 على استاد توتنهام هوتسبير وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستذاع مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي، حيث ستنقل المباراة عبر قناة bein sports 2HD ، مشاهدة ماتش تشيلسي وتوتنهام هوتسبير مباشر اضغط هنــــــــــــــــا

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وشدد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام، على أنه لن يضمن مكانا ثابتا في تشكيلته لأي لاعب في الفريق مهما كان اسمه، ما لم يقدم المستوى المطلوب، وذلك بعد الخسارة أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.



وأتى هذا التصريح من جانب المدرب الإيطالي ردا على سؤال بشأن المستوى الباهت الذي يقدمه سون هيونج مين منذ بداية الموسم.

وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال كونتي "لا يوجد لاعب محمي من الاستبعاد، هذا يجب أن يكون واضحا، وعندما أقول ذلك، فهذا بهدف مساعدة اللاعبين لتقديم مستوى جيد، تفادي الإصابات".



وأضاف "من الوارد أن تتباين جودة أداء الفريق من مباراة لأخرى، لكن وظيفتي هي حماية اللاعبين وإيجاد الطريقة الصحيحة لتحقيق نتائج جيدة"، وتابع "إذا لم تشرك لاعبا في التشكيل الأساسي، فهناك احتمالية لأن يشارك خلال المباراة، وذلك إذا أردنا اللعب في المسابقات الأربع (محليا وقاريا)".



وأتم "في دوري المؤتمر يمكن أن تجري عملية التدوير في التشكيل خلال مرحلة المجموعات، وحتى لو انخفضت الجودة ما يزال بإمكانك تحقيق الانتصار، لكن في دوري الأبطال الوضع يختلف".

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دعم الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام، لاعب وسط الفريق بيسوما، بعدما أكد أنه سيكون في حسابات المشاركة بشكل أساسي عقب فترة التوقف الدولي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن اللاعب المالي الدولي عانى من أجل المشاركة مع توتنهام منذ انتقاله إليه قادما من برايتون، حيث بدأ مباراة واحدة من أول 8 مباريات مع الفريق.



وفشل بيسوما، في المشاركة كاحتياطي في المباراة التي خسرها الفريق (2-0)، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي.



وفي الوقت الذي من المحتمل أن يتم اختيار اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، ضمن الاحتياطيين في مباراة ليستر سيتي غدا السبت، شرح كونتي سبب بطء بداية مسيرة بيسوما في توتنهام.



كما وعد أيضا بإشراكه خلال فترة 7 أسابيع ابتداء من الأول من تشرين أول/ أكتوبر المقبل، حيث سيلعب الفريق 12 مباراة متنوعة، ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.\

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وقال كونتي: "اللاعب الوحيد الجديد الذي يعاني على المستوى التكتيكي هو بيسوما، لكنه يتطور أيضا في كافة النواحي، لذلك أنا متأكد من أننا حينما نلعب 12 مباراة، بالتأكيد سيكون لاعب آخر".



وأوضح: "بالتأكيد أردت أن أبدأ الموسم مع اللاعبين القدامى في الفريق، لأنهم يعرفون كل شيء عن الفريق بشكل جيد، لكنني أعتقد أننا نقوم بعمل جيد الآن مع ريتشارلسون وكليمنت لينجليه وإيفان بيرسيتش".



وقال كونتي: "مع بيسوما، نحاول تسريع العملية لكن من المؤكد، أنه حينما تصل إلى فريق منظم بشكل جيد ولديك فكرة عن كرة القدم، تحتاج لوقت للدخول في تلك الفكرة".ولمشاهدة مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بث مباشر اليوم يلا شوت من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليستر :

في حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: ديفيز، داير، سانشيز.

خط الوسط: بيريسيتش، بينتانكور، هوييبرج، إيمرسون.

خط الهجوم: سون، هاري كيـن، كولوسيفسكي.

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تردد القناة الناقلة لمباراة ليستر ضد توتنهام في الدوري الانجليزي

وتمتلك قنوات بين سبورتس حقوق اذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تعتبر الناقل الحصري البريميرليج وترددها:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11013. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ⅚. الجودة: HD.

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القناة الناقلة لمباراة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

وسيتم نقل البث لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير على شاشات شبكة “بي إن سبورت ” وتحديداً القناة رقم 1 وهي التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية.

ويمكن للمشجعين الوصول إلى البوابة الرقمية “beIN Sports 1 HD Premium” من أي مكان ومتابعة مباراة توتنهام من لدوري الإسباني في مجموعة متنوعة من الخيارات عالية الجودة، ولمشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي بث مباشر اضغط هنـــــــــــــــا

بي ان سبورت مباراة توتنهام هوتسبير و ليستر سيتي اليوم

بات ديربي شمال لندن المقرر الشهر المقبل بين آرسنال وتوتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مهددا بالتأجيل.



ووفقا لما ذكرته صحيفة ذا صن "يستعد سائقو القطارات في لندن للإضراب مرة خرى، مما يضع السفر عن طريق وسيلة المواصلات هذه في حالة فوضى".



ويخطط سائقو القطارات في 12 شركة للسكك الحديدية للإضراب في 1 و5 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط نزاع طويل الأمد حول الأجور.



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ومن المقرر أن يستضيف آرسنال جاره توتنهام في اليوم الذي تبدأ فيه الإضرابات المخطط لها، وقد يعني ذلك أن الدوري الإنجليزي الممتاز وقادة الشرطة ومسؤولي الأمن، قد يجبرون على تحديد موعد جديد للمباراة.



وتم بالفعل تأجيل مواجهة برايتون مع كريستال بالاس، بسبب الإضرابات المشار إليها، وقد يتسبب ذلك في مزيد من المتاعب لمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بعد تأجيل مباراة الأسبوع الماضي على أرضه مع إيفرتون، وإعادة جدولة مباراة الفريق في الدوري الأوروبي مع أيندهوفن بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وقد لا يكون ديربي شمال لندن المباراة الوحيدة المعرضة لخطر التأجيل، فهناك مباريات أخرى ربما تدخل قائمة الشك مثل ليفربول ضد برايتون، وفولهام ضد نيوكاسل، وساوثهامبتون ضد إيفرتون. بي ان سبورت مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اليوم اضغط هنــــــــــــــــــــــا

ماتش توتنهام هوتسبير وليستر سيتي مباشر

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة توتنهام وليستر سيتي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" ، يذكر أنه يتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس التعليق على أحداث المباراة بين توتنهام ونظيره ليستر سيتي.

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