اخر تحديث : تردد قناة سوريانا الجديد على النايل سات 2022 علي الاقمار الصناعية Suryana TV، تتميز قناة سوريانا أنها قناة سورية حقيقية تقوم بتقديم المحتوى وما يحدث على أرض سوريا بشكل حقيقي بدون أي إضافات و ‏تتميز القناة أيضا بامتلاك عدد كبير جدا من ‏المراسلين الصحفيين المنتشرين في جميع أنحاء سوريا من أجل تغطية الأحداث بصورة سريعة جدا وبشكل حصري ونقل الحقيقة للعالم، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تردد قناة سوريانا الجديد نايل سات 2022م، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة عن تردد قناة سوريانا عبر محركات قوقل وغيرها من المحركات.

تردد قناة سوريانا الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية Suryana TV

و‏قناة سوريانا هي واحدة من أشهر القنوات السورية الاخبارية، ‏تمكنت هذه القناة من القيام بتغطية جميع الأخبار والأحداث التي تقع على ‏أرض سوريا ولكنها قناة جيدة جدا تنقل الحقيقة إلى العالم كله، و‏‏أكثر ما يجعل هذه القناة متميزة جدا وهو تقدمها محتوى متنوع للغاية يستطيع أن يغطي الأحداث والأمور التي تقع في الوقت الحالي على أرض سوريا وأكثر ما يميزها أنها قناة تابعة للإذاعة والتلفزيون في دولة سوريا.

‏قناة سوريا وضعت من أجل الهدف الحقيقي والسامي التي وضعتها أمام عينيها اخذت شعارا أساسيا لها وهي أنها هي صوت الحقيقة، و‏تقدم القناة أيضا مجموعة قوية جدا من الأغاني الوطنية السورية من أجل تحفيز السوريين وإسراء الروح الوطنية بداخل جميع المواطنين، و‏تم إنشاء القناة وكان أول بث لها لتغطية الأحداث الواقعة على أرض سوريا في عام 2015 م .

تردد قناة سوريانا الجديد على النايل سات 2022

وتردد قناة سوريانا هي واحدة من أهم القنوات الإخبارية التي تكشف حقيقة الأحداث في سوريا بشكل موضوعي وحقيقي، مما جعلها تحقق النجاح الجماهيري الكبير، وإليكم بعض البرامج التي تقدمها قناة سوريانا الفضائية:" برنامج: أغانينا، برنامج: بصراحة وبرنامج: ثقافات وبرنامج: البعد الآخر وبرنامج: صوت الملاعب وبرنامج: المساء الإخباري".

تردد قناة سوريانا Suryana TV الجديد 2022

وقناة تقدم محتوى مميز يستمر العرض لمدة ٢٤ ساعة على مدار اليوم دون أي انقطاع فتستطيع بضغطة زر في أي وقت أن تتابع ما يجري في سوريا.

قناة مجانية تماما وتعرض تبث بجودة عالية حيث صورة واضحة وصوت غير مشوش ودون أي انقطاع، وبها عدد كبير من الإعلاميين المعروفين ولديهم مصداقية كبيرة بين المتابعين، وتهتم أيضاً بالأطفال وتقدم لهم محتوى يعرض عليهم تاريخ بلادهم ويعلمهم حضارة سوريا.

تردد قناة سوريانا 2022 الجديد Suryana TV

يمكنكم الآن مشاهدة قناة سوريانا من خلال استقبال التردد الموضح في الجدول الآتي:

التردد: 11938 الاستقطاب: رأسي القمر الصناعي: نايل سات معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: SD

تردد قناة سوريانا الجديد 2022 على النايل سات

يمكن ضبط جهاز الاستقبال لإستعادة بث القناة من جديد من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الضغط على زر الmenu بواسطة الريموت الخاص بالريسفير وليس بالتلفزيون.

بعد ذلك تظهر قائمة نختار منها كلمة installation.

سيتم تحولنا إلى قائمة أخرى نختار منها “Manual installation.

بعد ذلك ستظهر لنا خانة التردد نقوم بكتابة التردد الخاص بالقناة.

وبعد ذلك نضغط على كلمة بحث.

سوف يبدأ الجهاز في البحث عن جميع القنوات التي تكون تابعة لهذا التردد.

بعد الانتهاء سوف يظهر لك أن تأكد على حفظ البيانات فتقوم باختيار ok.

وبهذا الشكل سوف تجد قناة سوريانا ضمن قائمة القنوات على جهاز الريسيفر لديك وبهذا الشكل تستطيع أن تقوم بمشاهدتها دون انقطاع.

تردد قناة سوريانا 2022

تردد قناة سوريانا الجديد 2022 علي الاقمار الصناعية

وقناة سوريانا هي قناة فضائية سورية تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، انطلق بثها اول مرة في شهر اكتوبر من عام 2015، اتخذت قناة سوريانا شعارًا مميزًا لها وهو “سوريانا .. صوت للأمل”. كانت القناة في بداية انطلاقها يقتصر ارسالها على جزء من دمشق وريفها وبعد ذلك توسعت وانضمت الى قنوات السلايد شو ليستمع اليها اعداد فائقة، و تقدم قناة سوريانا محتوى اخباري متميز ومفصل يغطي جميع انحاء سوريا من خلال شبكة المراسلين المنتشرة بكل مكان. اشتهرت اذاعة سوريانا ببرامجها الاخبارية والسياسية المتميزة والشاملة التي يتم فيها تحليل كافة الاحداث باستفاضة، و تقوم قناة سوريانا بإذاعة اغاني سورية وطنية واغاني قديمة لأشهر وافضل المغنيين بالوطن العربي، و تحرص قناة سوريانا على مواكبة التطور التكنولوجي والانفتاح الاعلامي لذا اطلقت حسابات رسمية لها على التليجرام والفيس بوك تعرض من خلالها اهم واخر الاخبار.