"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الأحد (18 سبتمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (18 سبتمبر).

وبينت الوزراة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلتان: السابعة، والثامنة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/32)هنـــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/36)هنـــــــا، مطالبة المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.