"ماكينة الأهداف".. هالاند يواصل كتابة التاريخ

حقق النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال مباراته أمام مضيفه وولفرهامبتون، في اللقاء بينهما، اليوم السبت.

وسجل هالاند هدف التقدم الثاني للسيتي في الدقيقة الـ16 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "مولينيو"، ضمن الجولة الثامنة من "البريميرليغ".

وأصبح إيرلينغ هالاند (22 عاما) أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول أربع مباريات خارج ملعب فريقه على الإطلاق.

ورفع هالاند رصيده إلى 11 هدفا، وصنع هدفين خلال 7 مباريات، معززا تربعه على عرش صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصل إلى هدفه رقم 14 بقميص مانشستر ستي بكافة البطولات.

كما بات النجم النرويجي على بعد هدف من رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الأهداف في أول 10 جولات للاعب في "البريميرليغ"، بعد معادلة رقم كل من مايك كوين، بابيس سيسيه، ودييغو كوستا، برصيد 11 هدفا، رغم عدم وصول هالاند إلى 10 مباريات بعد، ما يعني إمكانية انفراده بالرقم القياسي بعدد أهداف أكبر قبل الوصول للجولة العاشرة.