أنشيلوتي: لن أنصح فينيسيوس وما حدث له ليس ضمن مخاوفنا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اليوم السبت أن البرازيلي فينيسيوس في حالة معنوية رائعة قبل خوض مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد غدا الأحد بعد الجدل الذي أثارته الرقصات التي يؤديها احتفالا بأهدفه، مشيرا إلى أنه "لا يرى عنصرية في إسبانيا".



وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية الدربي "لا شيء مما حدث من جدل حول رقصات احتقال فينيسيوس أو لون بشرته شتت تركيزه عن الديربي".



وأضاف "يجب أن أبرز أنني لا أرى عنصرية في إسبانيا. اكتفي ببيان النادي وبيان فينيسيوس وبعد ذلك نتحدث عن الكرة. هو في حالة جيدة ومتحمس لخوض المباراة ومساعدة الفريق لتحقيق الفوز".



وأبرز "يمكنني تأكيد أن الأمر لا يؤثر على الفريق أو فينيسيوس لأنها مسألة لا نتطرق لها في غرفة خلع الملابس. نحن نستعد للمباراة ونركز جيدا ونفكر فقط في هذا الأمر".



وأضاف "العنصرية شيء وما يحدث في الملاعب شيء آخر. لا يتم الحديث كثيرا عن الاستفزاز . العنصرية أهم بكثير مما يحدث في الملعب. لم أتحدث عن الأمر مع اللاعب. لقد تعامل معه جيدا للغاية في بيانه".



وتابع "لم أقدم له النصيحة لأنني لست والده، أو شقيقه، أنا فقط مدربه".



وقال "لا أعرف ما الذي يحدث بالفعل لفينيسيوس. بالنسبة لي لا شيء يحدث له. إنه يلعب كرة القدم بالفرح والجودة والسعادة. لم يحدث له شيء".



وعن رد الفعل العدائي الذي يمكن أن يواجهه لاعب مثل فينيسيوس من مشجعي أتليتكو مدريد قال أنشيلوتي "لست قلقا لأننا سنلعب مباراة كرة قدم في ملعب منافس. من الطبيعي جدا أن يدعم مشجعو أتلتيكو مدريد ، الذين أحترمهم كثيرا، فريقهم، وليس هناك ما أقوله. إنها مباراة رائعة. ومخاوفنا تكمن في أمور مثل التغلب على خصم قوي لا أكثر".