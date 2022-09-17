سعر هاتف Huawei Nova Y90 في السعودية- مواصفات Huawei Nova Y90، والذي أعلنت عنه مؤخرًا شركة هواوي العملاقة Huawei. وهنا تجدر الإشارة إلى أن شركة هواوي Huawei في الآونة الأخيرة لم تعد تطرح هواتفها الجديدة إلا في دولة الصين، وذلك نتيجة العقوبات الأميركية. وهذا ما سبب خسارة شركة هواوي لتصدرها المرتبة الأولى في مبيعات الأجهزة في الأسواق العالمية. لكن هاتف Huawei Nova Y90 تم إصداره على نطاق كبير ليشمل العديد من الدول ومنها السعودية وذلك بهدف استرجاع نجاحاتها وتصدرها في الأسواق العالمية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر هاتف Huawei Nova Y90 في السعودية- مواصفات Huawei Nova Y90.

سعر هاتف Huawei Nova Y90 في السعودية- مواصفات Huawei Nova Y90

سعر Huawei Nova Y90 في السعودية اليوم

يصل سعر Huawei Nova Y90 في السعودية اليوم ما يقارب حوالي 699 ريال سعودي، والسعر هذا للهاتف برام 6 جيجابايت. مع العلم أن هذا الجهاز لم يصدر حتى الآن في الأسواق العربية لذا يعد سعر Huawei Nova Y90 في السعودية سعر تقريبي. والجدير بالذكر أن هذا السعر قابل للزيادة أو النقصان تبعًا لمزايا الجهاز وتجربته من قبل الناس عمومًا والخبراء بشكل خاص.

مواصفات Huawei Nova Y90 في السعودية

المعالج: نوع Qualcomm Snapdragon 680 .

Qualcomm Snapdragon 680 شاشة Nova 90 : قياس الشاشة 6.7 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها من نوع LCD .

Nova 90 LCD وزن الجهاز: يصل إلى 190 جرام.

كاميرا الهاتف: يتمتع هذا الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 2 ميجا بيكسل للعزل وكاميرا ثالثة خلفية بدقة 2 ميجا بيكسل نوعها ماكرو، أما الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل.

سعة البطارية: 5000 ميلي أمبير.

نظام التشغيل في Huawei Nova Y90 : نظام EMUI 12 .

Huawei Nova Y90 EMUI 12 ذاكرة هاتف هواوي الجديد: له ذاكرة 128 جيجا بايت.

رامات الهاتف: فيوجد نسختين 6 أو 8 جيجابايت.

أبعاد الهاتف هي 163.3 مم × 74.7 مم × 8.4 مم.

ألوان الهاتف: له أربعة ألوان وهي الأزرق والأخضر والأبيض اللؤلؤي والأسود.

شبكة الاتصال: GSM ، HSPA ، LTE ، 4 G .

GSM HSPA LTE G الشريحة: نسخة تدعم شريحتين من نوع نانو ونسخة تدعم شريحة واحدة من نوع نانو.

أما دقة شاشة Huawei Nova Y90 : بدقة FHD .

مميزات Huawei Nova Y90 في السعودية

يدعم الهاتف الشحن السريع وبقوة 40 واط، فهو يأخذ مدة 30 دقيقة ليصل إلى نسبة 50% من شحن البطارية.

كذلك يعد Huawei Nova Y90 ذو تصميم رائع ومميز وشاشته ذات حواف دائرية.

Huawei Nova Y90 بالإضافة إلى وجود ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية.

كذلك يعد معالج الهاتف قوي وسريع في التعامل مع المعلومات وبثمانية أنوية.

أيضًا هاتف هواوي نوفا 90 مزود بمستشعر للبصمة مدمج مع زر الإطفاء، إضافة إلى مستشعر للوجه والجاذبية.

كما تعد بطاريته جيدة جدًا فهي تبقى 12 ساعة عند مشاهدة الفيديوهات.

عيوب هاتف Huawei Nova Y90 هواوي