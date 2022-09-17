بث مباشر برشلونة وإلتشي الدوري الإسباني الان يلا شوت- مباراة برشلونة وإلتشي بث مباشر كورة 365، يسعى فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم السبت 17/9/2022م، لتعويض أماله التي فقدها في دوري أبطال أوروبا حينما واجه بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثانية من دوري المجموعات لنفس البطولة، أمام غريمه في الدوري الإسباني لحساب الجولة السادسة من عمر المسابقة أمام إلتشي، وعينه على تحقيق الفوز والانتصار، ولإعادة طريق وسكة الانتصارات التي بدء فيها الفريق منذ بداية الموسم الحالي خاصة بعد تعزيز الفريق صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية، لذلك خصصنا لكم في "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الاسباني ونشر أفضل الروابط لمشاهدة المباراة وكذلك التشكيل المتوقع لبرشلونة ومشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي وذلك تماشيا ً مع علميات البحث الدائم التي تجرى على مباريات برشلونة وريال مدريد وغيرها من فريق الدوري الاسباني.

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وسيدخل برشلونة المباراة لتحقيق الفوز خاصة وأن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ينذر بهجوم عالي وسريع وكبير يهدف به مدرب فريق برشلونة تشافي تحقيق الفوز والسيطرة على مجريات المباراة منذ اللحظات الأولي لها، وبعد الاستفادة من المباريات السابقة واخرها مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف رغم النتيجة العالية في الأداء خلال فترة الشوط الأول والتي أضاع فيه برشلونة محاولات كثيرة للتسجيل أمام بايرن ميونخ وهو ما يريد برشلونة تعويضه أمام إلتشي في مباراته لهذا اليوم في الدوري الاسباني.

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ومباراة برشلونة وإلتشي يفصل عشاق برشلونة وإلتشي على اقامتها أقل من 3 ساعات، وستقام مباراة برشلونة وإلتشي وفي الدوري الاسباني عند الساعة 5.15 بتوقيت مكة المكرمة، و4.15 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، لذلك سنجد قبل دقائق المباراة عمليات بحث كثيرة من قبل عشاق برشلونة لمشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي عبر موقع يلا شوت وغيره من المواقع الرياضية التي متخصصة في نشر وعرض المباريات على مدار الوقت، ولمشاهدة مباراة برشلونة وإلتشي مباشر اضغط هنـــــــــــــــا

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة اليوم، وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ برشلونة 🆚 إيلتشي



⏲️ في الأوقات التالية:



⏰2.15 🇲🇷

⏰3.15 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰4.15 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰5.15 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰6.15 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/fVEqle2bfH — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 17, 2022

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ويلتقي برشلونة مع فريق إلتشي، مساء اليوم السبت، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وكما ذكرنا أن البارسا يعسى لتحقيق الفوز على إلتشي لاعتلاء صدارة الليجا مؤقتا، والتي يسيطر عليها ريال مدريد بـ15 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ13 نقطة.

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ويتواجد إلتشي في المركز الأخير بجدول ترتيب الليجا، بعدما نجح في جمع نقطة واحدة من 5 مباريات، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي: حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن، الدفاع: هيكتور بيليرين - جول كوندي - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو، والوسط: فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري، أما الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي، ولمشاهدة لعبة برشلونة وإلتشي بث مباشر هنـــــــــــــــا

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ستنطلق مباراة برشلونة وإلتشي اليوم ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإسباني 2022-2023 في تمام الساعة 5:15 عصراً بتوقيت فلسطين والسعودية، و4:15 بتوقيت مصر 6:15 بتوقيت أبو ظبي، ويدخل برشلونة المباراة وهدفه حصد النقاط الكاملة، من أجل مواصلة المشوار وتضييق الخناق على فرق الصدارة، خاصة بعد الفوز الكبير على قادش في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة جمعها من أربعة انتصارات وتعادل، مباراة برشلونة وإلتشي اليوم بث مباشر هنـــــــــــــــا

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