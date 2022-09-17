بعد الانتهاء من كورونا: الموظفون يُفضلون العمل من المنزل

كشفت دراسة دولية حديثة أن الموظفين في جميع أنحاء العالم يقضون ساعات من العمل من المنزل بأعداد لم يسبق لها مثيل، كذلك يودون الإكثار قليلا من ذلك مما هو عليه الحال الآن.

وبحسب مسح نشره معهد "إيفو" الألماني المرموق للبحوث الاقتصادية، يعمل الموظفون، بجميع القطاعات في 27 دولة شملها الاستطلاع، من المنزل بمعدل 1.5 يوم في الأسبوع.

وكانت ألمانيا أقل بقليل من المتوسط، حيث سجلت 1.4 يوم عمل من المنزل أسبوعيا بعد عامين ونصف العام من اندلاع جائحة كورونا.

وسجلت فرنسا 1.3 يوم، والولايات المتحدة 1.6 يوم، واليابان 1.1 يوم.

وقال الباحث في المعهد والمشارك في إعداد الدراسة، ماتياس دولس: "لم يحدث من قبل أن قلب حدث (مثل جائحة كورونا) حياة العمل رأسا على عقب بشكل شامل في مثل هذا الوقت القصير".

وفي سبيل إعداد الدراسة، تعاون الخبير الألماني مع زملاء من 5 مؤسسات بحثية في الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك، بينها جامعتا ستانفورد وبرينستون.

وقال دولس:"إن النتائج عبارة عن قيم متوسطة، حيث إن العمل من المنزل في بعض الصناعات غير ممكن على الإطلاق."

وتولى إجراء الاستطلاعات معهد أبحاث السوق البريطاني "ريسبوندي". وتستند النتائج - بعد التعديل - إلى إجمالي حوالي 36 ألف رد. وتم إجراء المسح على جولتين في صيف 2021 وفي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير هذا العام.