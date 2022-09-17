بالفيديو شاهد| غضب في الكويت بعد اعتداء وحشي على امرأة بالشارع

أثار مقطع فيديو لاعتداء رجل بعنف على سيدة في الكويت، غضباً واسعاً، بين الكويتيين، ومطالبات بإنزال أشد العقوبات بحقه.

وظهر في الفيديو الذي تم تصويره من أحد الأبنية رجلا يخرج شيئا من صندوق سيارته ثم يقوم بتحطيم زجاج سيارة كانت المرأة بداخلها.

بعد ذلك، خرجت المرأة من السيارة محاولة الهروب، لكن الرجل لاحقها وضربها وأسقطها أرضا وبدأ بركلها برجله، وسط صرخاتها التي بدت مسموعة في المقطع.

وحاول أشخاص في الشارع التدخل لإبعاد الرجل عنها، لكنه تهجم عليهم فاضطروا إلى التراجع.

وقال مغردون إن المعتدي ضابط يعمل بالإطفاء وإن المعتدى عليها زوجته.

وفور انتشار المقطع والوسوم، تحركت الداخلية الكويتية وأعلنت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المعتدي، وقالت إن السبب خلاف عائلي.

وجاء في حساب الداخلية على تويتر أن "الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي قام بالاعتداء على امرأة".

وأضافت أن "الواقعة هي خلاف عائلي" لكنها لم تكشف صلة القرابة بين الرجل والمرأة.

وأعلنت الداخلية الكويتية إحالة الرجل إلى المخفر المختص وسجلت قضية جنايات في مخفر جابر الأحمد للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.