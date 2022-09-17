أسعار العملات الرقمية: سعر البيتكوين يهبط إلى 20 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 17/9/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 988.12 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.16% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 38.72%، ما يعادل انخفاض قدره 0.19% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.15% لتسجل نحو 19,964 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.38% لتسجل نحو 1,597 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.13% لتسجل نحو 277 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.342 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 0.48 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.17% لتسجل نحو 33 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.09% لتسجل نحو 0.06101 دولار.