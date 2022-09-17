باريس يعلن موقعه من التجديد لميسي وراموس

أشاد لويس كامبوس، المستشار الفني لباريس سان جيرمان، بأداء المدافع الإسباني سيرجيو راموس رفقة الفريق الباريسي.



وقال كامبوس، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "أنا سعيد بسيرجيو راموس، لذا إذا استمر في تقديم هذا الأداء... لماذا لا نوقع معه على عقد جديد؟".



وأضاف: "راموس يحظى بموسم جيد للغاية، ونفس الشيء بالنسبة لليونيل ميسي.. سيكون من الجيد تمديد كلا العقدين".



يذكر أن عقدي راموس وميسي ينتهيان في صيف 2023، لكن لدى البرغوث إمكانية التمديد لموسم ثالث، بموافقة الطرفين.



ويشارك راموس بانتظام في المباريات مع سان جيرمان، هذا الموسم، بعكس الموسم الماضي الذي شهد غيابه كثيرا عن الملاعب بسبب الإصابة.