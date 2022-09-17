مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 موعد الصرف وفقا لوزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني نهاية الشهر الجاري ، هو الموعد النهائي والرسمي للصرف وخاصة بعد تحويل الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع الماضي 28.5 مليون دولار جزء منها لمخصصات الشؤون الاجتماعية ، على ان يتم ترتيب الأمور النهاية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف مخصصا الشؤون قبل نهاية الشهر الجاري .

مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 موعد الصرف

وتابع شادي عثمان مسؤول الإعلام بالمفوضة الأوروبية – القدس ان المراحل الأخيرة في إنهاء القضايا الفنية المرتبطة بالكشوفات، ونتوقع أن تقوم الوزارة بالإعلان عن صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري، مشدداً على ان ما بقي حاليًا هو بعض الإجراءات الفنية فقط، ونأمل بعد ذلك أن تتم عملية الصرف بشكل منتظم.

أعلن احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الاربعاء 14/9/2022 ، ان الوزارة ستعلن عن موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية كاملة نهاية الشهر الجاري.





موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وقال مجدلاني خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم ان وزارة التنمية الاجتماعية أتمت كافة الاجراءات الضرورية في تحديث البيانات من الفئات المستفيدة ، والتأكد بالأمس من تحويل 28 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي .

وأوضح مجدلاني ان الصرف سيكون كاملاً 116 ألف مستفيد منهم 81 ألف في قطاع غزة ، و 35 ألف في الضفة الغربية بواقع حوالي 137 مليون شيقلاً .