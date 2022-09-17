الأشغال تدرس تعويض أصحاب ممتلكات مخيم الشاطئ بأرض أو أموال للبناء

أكد المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة، اليوم السبت 17/9/2022، أن الوزارة قدمت كافة الخيارات للمواطنين أصحاب الممتلكات لتنفيذ مشروع شارع الرشيد بغزة.

وأوضح سرحان، أنه منذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد كان مخططاً العمل على توسعة الشارع في "منطقة الشاطئ"، وتم عمل دراسة ورفعها للجنة المتابعة.

وبين، أن الوزارة شكلت لجان وهذه اللجان قامت بدراسة الوضع الموجود، وتم حصرها وتم اعتماد المشروع.

وقال المهندس سرحان:" حاليًا سوف نبدأ بتنفيذ مشروع الرشيد، والحل هو هدم كل المنشآت الموجودة غرب الشارع، وبخصوص المواطنين، سوف يتم تقديم عدة خيارات لهم إما تعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء ويتم التقييم وفقًا لكل حالة."

وأضاف :" تواصلنا مع المواطنين بخصوص المشروع، لكن كل مواطن يريد حقه كاملاً، وهذا ما نسعى إليه وهو إعطاء كامل الحقوق للناس".

يذكر، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدأت بالعمل في تطوير شارع الرشيد بمنطقة مخيم الشاطئ "عنق الزجاجة" غربي مدينة غزة، وهو الواصل بين محافظتي غزة وشمال غزة بالشكل الذي يؤدي إلى حل مشكلة الاكتظاظ المروري في المنطقة.