هل تم تحديد موعد رسمي لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 ، تتداول العديد من مواقع الرسمية والغير رسميةٌ موعد غير رسمي نهاية الشهر الجاري لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين، الا ان المصادر الرسمية وخاصة من مسؤول الاعلام بالمفاوضة الأوروبية حدد موعد رسمياً لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، نهاية الشهر الجاري لتتطابق مع تصريحات احمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الذين أكد ان صرف المخصصات كاملة ستكون نهاية الإسبوع الجاري.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطيني 2022

شادي عثمان مسؤول الإعلام بالمفوضة الأوروبية – القدس قال ان موضوع مخصصات التنمية الاجتماعية كان من أهم الموضوعات التي تمت متابعتها، وتم تحويل مبلغ بقيمة 28 مليون يورو ونصف من قبل الاتحاد الأوروبي لحساب السلطة، وهذا المبلغ موجود حاليًا في حساب وزارة المالية.

وتابع "نحن في المراحل الأخيرة في إنهاء القضايا الفنية المرتبطة بالكشوفات، ونتوقع أن تقوم الوزارة بالإعلان عن صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري، مشدداً على ان ما بقي حاليًا هو بعض الإجراءات الفنية فقط، ونأمل بعد ذلك أن تتم عملية الصرف بشكل منتظم.





تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين 2022

مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، إنه سيتم صرف أول دفعة رسمية من مخصصات الشؤون نهاية شهر أغسطس/أب المقبل.

وأوضح المدهون أن الدفعة الأولى ستصرف بنفس القيمة التي كانت تصرف سابقًا للأسر قبل الأزمة المالية.

وبين أنه سيتم صرف مبلغ مالي في شهر ديسمير المقبل تزيد قيمته عن 1000 شيقل لـ1160 أسرة من غزة، مؤكدًا أن الدفعة المالية التي تصرف اليوم للأسر الفقيرة بقيمة 400 شيقل من خزينة الحكومة.

ويشار الى ان 116 الف مستفيد من مخصصات الشؤون في فلسطين ن مهم 80 ألفاً من قطاع غزة ، في حين يستفيد 35 الفاً من الضفة الغربية .