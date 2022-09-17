مطار مغربي يستقبل أول طائرة "إسرائيلية" من مطار "بن غوريون"

استقبل مطار الصويرة المغربي، أول طائرة إسرائيلية قادمة مباشرة من مطار بن غوريون، وعلى متنها 110 ركاب، غالبيتهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وبحسب موقع "I24" العبري فإن السياح الإسرائيليين سيحضرون احتفال "هيلولة" اليهودي الذي يقام سنويا بالمدينة.

فيما قال موقع "هسبرس" المغربي أن "هذه أوّل مرة تحطّ فيها طائرة إسرائيلية بمطار الصّويرة، حيث إنه من المرتقب أن يشارك الإسرائيليون القادمون في مراسيم تأبين أحد كبار الحاخامات اليهود، وكان يعيش في المدينة ذاتها".

من جهته نشر إيال دافيد نائب السفير الإسرائيلي بالمغرب، تغريدة في حسابه على "تويتر" أعلن من خلالها "حلول أول رحلة مباشرة بين تل أبيب ومدينة الصويرة، غرب المغرب".

ووفق موقع "مغرس" المغربي فإن المئات من أفراد الطائفة اليهودية المغربية من مختلف بقاع العالم حلوا في مدينة الصويرة.. وهي من الطقوس الدينية للاحتفال بالحاخام حاييم بينتو، وذلك طيلة الفترة ما بين 14 و17 أيلول/ سبتمبر الجاري بالصويرة.

والخميس أقيم حفل حضره مسؤولون محليون في الصويرة استهل بأناشيد دينية يهودية.