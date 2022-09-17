فوائد مهمة لدبس الرمان للسعال- طريقة تحضير دبس الرمان، دبس الرمان هو عبارة عن سائل سميك، يتم تحضيره من عصير الرمان المكثف، ويمتاز دبس الرمان بأنه شديد الحموضة ولونه الأحمر القاتم، فدبس الرمان يُعالج من السعال القوي، ويخفف أيضاً من آلام الصدر المصاحبة للسعال القوي، يحتوي دبس الرمان على مجموعة كبيرة من الفيتامينات فإنه يعمل في المساعدة على تسكين الألم، وهو خافض للحرارة.

فوائد دبس الرمان

يساعد الجسم في امتصاص البروتين لاحتوائه على B6.

يقي من امراض النقرس، وتشكُل الحصى الكلوية.

يعزز طاقة الجسم ويضاعفها من خلال عمليات الأيض.

يقوي عضلات الجسم والقلب وينشط الجهاز العصبي.

يعطي الجلد والبشرة نضارة وحيوية ورونقاً لاحتوائه على B3.

يساعد في نمو خلايا الاطفال وتكوينها لاحتوائه على حمض البانثونيك.

يحث على تكوين كريات الدم الحمراء التي تفعل الخلايا وتمدها بالاوكسيجين.

يساهم في علاج الصداع .

طريقة عمل دبس الرمان

المقادير:

7 حبات من الرمان

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقةُ تحضير دبس الرمان:

أولاً يجب إزالة تاج حبَّات الرمان الكاملة بسكينة حادة.

ثمّ تقطيع كل حبة رمان إلى أربعة فصوص.

تقشير الرمان واستخراج حبات الرمان من الداخل (الثمرة داخل الرمان).

وضع بذور الرمَّان في وعاء مليء بالماء وتركه قليلاً لخروج بقايا القشر على سطح الماء وترسب البذور.

ثم يجب إزالة بقايا القشور على سطح الماء باستخدام مصفاة.

ثم يفضل إخراج بذور الرمان من الماء ووضعها في وعاء الخلاط وتشغيله على سرعة عالية حتى تكوين عصير الرمان والقيام بهذه الخطوة على دفعات حتى انتهاء كمية بذور الرمان.

وضع قدر مناسب الحجم ثمّ وضع مصفاة فوقه وصب عصير الرمان فوق المصفاة لتصفيته من بزر الرمان أو أي شوائب ويجب في النهاية الحصول على ثلاثة أكواب ونصف إلى أربع أكواب من عصير الرمان.

إزالة المصفاة عن القدر ثمّ إضافة عصير الليمون والسكر إلى عصير الرمان في القدر .

ثم يفضل وضع القدر على نار متوسطة وتركه حتى الغليان. تخفيف النار تحت القدر وترك الرمان على نار هادئة لمدّة ساعة حتى نضوج الدبس مع تحريك الخليط من حين إلى آخر خلال هذه الفترة. رفع دبس الرمان عن النار وتركه جانباً ليبرد تماماً وسيجمد عندما يبرد للحصول على قوام الدبس المتعارف عليه.

ثمّ الاحتفاظ فيه في الثلاجة لوقت الاستخدام.