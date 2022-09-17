الجهاد تعزي بفقيد آل طحاينة في جنين

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، واجب العزاء والمواساة لعائلة طحاينة الكرام بوفاة فقيدهم المرحوم الشاب عمر حسام متعب طحاينة، في بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين.

وقدم القيادي المحرر خضر عدنان أصدق التعازي والمواساة لعائلة طحاينة باسم حركة الجهاد الإسلامي، وخلال كلمة له، تحدث عن أجر الصبر والاحتساب على الفقد والابتلاء الذي هو اختبار من الله لعباده المؤمنين الصابرين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

يذكر أن الفقيد الشاب عمر، من عائلة طحاينة التي قدمت نموذجاً في التضحية والعطاء في مسيرة الجهاد والمقاومة، وهو ابن شقيق القيادي المحرر محمد داوود طحاينة، الذي أفرج عنه بعد قضائه 19 عاماً في سجون الاحتلال.