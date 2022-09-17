الصين تسجل أول إصابة بجدري القرود

سجلت الصين أول إصابة بمرض جدري القردة الجمعة لدى شخص دخل البلاد مؤخرا، وفق ما أفادت السلطات.



وقالت السلطات الصحية في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد؛ إن الشخص ظهرت عليه الأعراض في أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كوفيد.

بموجب سياسة صفر كوفيد في الصين، على الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.

وقالت لجنة الصحة بالمدينة في تقرير؛ إنه تم تشخيص حالة المصاب بجدري القردة بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها "إصابة مستوردة".

وذكر التقرير أن المريض "يخضع لعزل مركزي في أحد المستشفيات وحالته مستقرة".

وأضافت أنه بسبب عزل المريض فور دخوله المدينة "لا آثار لانتقال العدوى، وخطر انتقال العدوى منخفض".

وكانت هونغ كونغ قد سجلت الأسبوع الفائت أول إصابة بفيروس جدري القردة لدى رجل يبلغ 30 عاما، ظهرت عليه الأعراض في أثناء خضوعه لفترة حجر صحي تفرضها المدينة على الوافدين، وتستمر ثلاثة أيام.



لم يكن للمريض أي اتصال مع المجتمع المحلي، وفق مسؤول صحي أكد أن خطر إصابة سكان هونغ كونغ بالعدوى "منخفض جدا".