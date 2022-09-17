قصة هروب المواطن السعودي نايف الزهراني إلى مصر .. سبب هروب نايف الزهراني إلى مصر

قصة هروب نايف الزهراني إلى مصر ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة عن هذا الشخص المدعي نايف الزهراني الذي يتهمه المئات من المواطنين بالنصب بعد أن قام بسحب أموالهم والهروب منها خارج المملكة العربية السعودية فيما شهد موقع جوجل الشهير عمليات بحث متواصلة خلال الساعات الماضية القليلة بعد أن وصلت قصة هروب نايف الزهراني إلى مصر إلى قضية رأي عام في المملكة ولا تزال عمليات التفاعل على هذه القضية مثارة حتى هذه اللحظة وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:.

تفاصيل سبب هروب نايف الزهراني إلى مصر

وفيما يتعلق بتفاصيل سبب هروب نايف الزهراني إلى مصر فهي على النحو التالي: إذ ان 3 الاف مواطن يشتكون من احتيال سعودي يدعي الاستثمار في الفاكهة بجدة وعند جمع الأموال ادعى خسارة الأموال، واجاب، عليكم التوجه للمحكمة أو تتنازلوا لأكثر من نصف حقوقكم لصالحي لأعطيكم المتبقي.

قصة هروب نايف الزهراني إلى مصر

وبعد ان تعرفنا على القصة والفيديو، فنشير لكم في هذه السطور إلى ابرز ردود أفعال الجمهور على القصة التي باتت قضية رأي عام ، وقال عدي : "مجموعه من اللصوص يجمعون اموال الناس بقصد تشغيلها واعطاء الامان والذمة والخُلق الحسن بداية المعاملة وبعد تمرير السرقة يصبح المواطن ضحيه خدعه اعطتها الدولة الحق بغير وجه حق ان يتصرفوا بأموال الناس خلاف العقود التي سمحت بها الدولة يجب السرعة بإيقافهم".

خالد العصي علق : "حقوقنا وحقوق أبناءنا أمانة في اعناقكم يجب إعادتها من هذا المجرم الذي لديه نفوذ في كل شيء مرتين ينسجن في قضايا خطيرة ويخرج غسيل اموال فساد سلب ونهب حقوق العباد ويطلق من السجن كيف يحدث ذلك".

ماجد كتب : "لصوص لهم فاسدين انتفعوا من خلفهم ، ومرروا لهم معاملات وكرروا لهم فساد داخل الدولة ليسرقوا اموال الناس تحت شعارات استثمار وعقود توريد وكلها لعبه لم تتضح معالمها الا بعد هروب اللصوص الي الخارج بأموال الناس المحتال عليهم وهم غافلين يجب ان يكون هناك صوت حد".

ليان علقت على قصة هروب نايف الزهراني إلى مصر : بغض النظر عن كل شيء، سؤال لك كمسلم تؤمن بالله واليوم الاخر ، كيف ترتاح وأنت تاخذ مال حرام ؟، كيف عايش ومرتاح ، والله اني اخاف من نص ريال اخذه عن طريق حرام ما هو حق لي فكيف بملايين يا قوة قلوبهم ويا قوة جبروتكم تحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم".

من هو نايف الزهراني ويكيبيديا

محمود : الاوضاع المزرية التي تعيشها ٣ الاف اسرة في المملكة العربية السعودية بسبب هذه المحتال ومحامية المحترف الذي كان قاضي سابقا ويعرف جيدا دهاليز المحاكم وانظمة القضاء والى اي حد تصل كان يقول محامي المحتال لن تأخذوا شيء من المحكمة وبعد سنتين اقتنعنا".

عبد الكريم كتب : لاتُوقع عقد مع ( شركة ذات مسؤولية محدودة ) حتى تضع في بنود العقد أنَّ مدير الشركة ضامن لحقوقك .. حين لا تشترط ويتم تفريغ المؤسسة من رصيدها وأصولها فأنت بعدئذ تُصافح الهواء".

عيسى الزهراني كتب : " الذي فعله هذا الشخص من خلال ما ذكرته ضحاياه في الهشتاق ، شبيه بما فعله نصابوا بطاقات سوا قبل سنوات جمعوا ملايين الريالات من المواطنين واعلنوا الافلاس والقضية هي قضية تدوير أموال يأخذ من هذا ويعطي هذا ، احتيال باحتراف هؤلاء تجب معاقبتهم بأقسى العقوبات ".

خليل علق : المجرم المحتال حر طليق يتلاعب على الانظمة بعقبرية محامي {قاضي سابق } يدفع له اجره الباهض من الاموال المسروقة ادخلني نفق مظلم بعد ما اقترضت ودخلت هذا المشروع الذي لم يمضي عليه شهور حتى اعرف انها نهبت اموالي وشقى عمري دون تتبع امواله وحساباته .؟!".

سعود علق : للجميع لا تنجرفوا ورا هاشتاقات وهميه تدعمها حسابات وهميه بأسماء مستعارة وقصدها واضح الاضرار بكيانات او اشخاص .ولا تجرفكم العاطفة، هناك غربان وبوم خلف الهاشتاقات لها مآرب اخرى . من له حق ابواب الدولة مفتوحه . رأيت بالهاشتاق تهجم على مؤسسات الدولة ".

أكرم كتب على تفاصيل سبب هروب نايف الزهراني إلى مصر : المفروض الدولة اذا فعلا هرب بأموال الناس. تقاضيه حتى لو هو هارب الدولة اللي هو فيها تسلمه للسعودية لان هذا الفعل يشجع امثاله من المجرمين بأخذ اموال الناس ظلما ثم الهروب. ولازم نكون حريصين البعض ظالم ما يخاف الله يأكل اموال حرام بطرق احتياليه ".