بالصور الخيرية بغزة تواصل مشروع الترميم وتنهي ترميم منزل لأحد الأسر الفقيرة

أنهت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مشروع إعادة إعمار وترميم منزل لأحد الأسر المتعففة في منطقة خانيونس جنوب القطاع.

وشملت مرحلة الترميم تجهيز مرافق البيت من مطبخ وحمام وترميم للغرف، كما تم توفير أثاث للمنزل، وتزويده بطقم نوم وغسالة وغاز الطهي.

من جانبه شكر مدير الهيئة بغزة د. صالح الكاشف الجهات الداعمة وفاعلي الخير وصندوق تكافل لبنان على مساهمتهم الفاعلة لإتمام هذا المشروع، داعيًا كافة الجهات الداعمة وفاعلي الخير إلى مواصلة عطاءهم؛ لترميم المزيد من البيوت التي تحتاج إلى ترميم وإعمار.

وعبّر أصحاب المنزل عن سعادتهم بإعادة ترميم بيتهم، موجهين شكرهم للهيئة الخيرية ولكافة الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذا المشروع.











