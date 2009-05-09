عباس: لا يحق لنجاد التحدث باسم الشعب الفلسطيني فأنا اعترف بإسرائيل

فلسطين اليوم- غزة

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه لا يحق للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد التحدث باسم الشعب الفلسطيني والدعوة إلى القضاء على دولة إسرائيل.

ونقلت الإذاعة العبرية الإسرائيلية وإذاعة صوت إسرائيل تصريحات للرئيس عباس أدلى بها للتلفاز الايطالي قال خلالها :" إن الممثلين الرسميين للشعب الفلسطيني يعترفون بإسرائيل ولا يريدون القضاء عليها وإنما العيش بجانبها".

وأعرب رئيس السلطة الفلسطينية عن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل على أساس خارطة الطريق التي تدعو إلى حل الدولتين للشعبين وتجميد الاستيطان ووقف هدم المنازل.