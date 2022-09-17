سعر الذهب في مصر بالسوق السوداء اليوم السبت 17-9-2022 بكم النهارده عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 17-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، يواصل المهتمون المصريون في جميع محافظات مصر بالبحث عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب في مصر الجديدة وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذه الأسعار في الوقت الذي يشهد فيه الذهب ترنج في القيمة بسبب الازمات العالمية ، بالمقابل توقع خبراء اقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه بشكل متسارع في الأيام المقبلة إذ وصل سعر الجنيه قبل يومين حوالي 19.4 جنيه للدولار ما وضع الدولة المصرية أمام معضلة كبيرة وبالعودة إلى موضع المقالة فإن تفاصيل كاملة في السطور التالية .

سعر الذهب في مصر اليوم السبت عيار 21

ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,271 شراء 1,275

عيار 22 بيع 1,165 شراء 1,169

عيار 21 بيع 1,112 شراء 1,116

عيار 18 بيع 953 شراء 957

عيار 14 بيع 741 شراء 744

عيار 12 بيع 635 شراء 638

الاونصة بيع 39,524 شراء 39,666

الجنيه الذهب بيع 8,896 شراء 8,928

الكيلو بيع 1,270,857 شراء 1,275,429



كم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم

ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,048 جنيه $53.92

سعر الذهب عيار 22 960.26 جنيه $49.43

اسعار الذهب عيار 21 916.62 جنيه $47.18

اسعار الذهب عيار 18 785.67 جنيه $40.44

سعر الذهب عيار 14 611.07 جنيه $31.45

سعر الذهب عيار 12 523.77 جنيه $26.96

سعر الذهب عيار 9 392.83 جنيه $20.22

اسعار أوقية الذهب 32,579 جنيه $1,677

اسعار جنيه الذهب 7,333 جنيه $377.45

اسعار كيلو الذهب 1,047,544 جنيه $53,920



سعر الذهب في مصر عيار 18

سعر الذهب في مصر اليوم بكم النهارده

في المقابل وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 سبتمبر 1,047 916.29 785.38 610.85 523.58

15 سبتمبر 1,041 910.61 780.51 607.06 520.33

14 سبتمبر 1,057 925.25 793.06 616.82 528.70

13 سبتمبر 1,060 927.23 794.76 618.14 529.83

12 سبتمبر 1,074 939.61 805.38 626.40 536.91

11 سبتمبر 1,061 928.78 796.09 619.18 530.72

10 سبتمبر 1,056 923.90 791.91 615.92 527.93

9 سبتمبر 1,068 934.82 801.27 623.20 534.17

8 سبتمبر 1,062 929.60 796.79 619.72 531.19

7 سبتمبر 1,065 932.12 798.95 621.40 532.63



في نهاية المقالة التي شرحنا فيها سعر الذهب في مصر اليوم السبت الموافق 17-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .