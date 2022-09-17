سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 بالدولار الوكيل اليوم السبت 17-9-2022 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم السبت 17-9-2022 للبيع والشراء بالمصنعية ، وحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع كامل التفاصيل التي توصل كل زائر لهذه المقالة سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة جدًا عبر محرك جوجل الشهير والتي اخذت بالتصاعد لا سيما مع ترنح الأسعار بسبب الاحداث والأزمات العالمية وفي هذه المقالة نير إلى أن التقرير التي اعده فريق الموقع فإنه يشمل أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) وهذه الأسعار نقوم يوميا في كتابتها وعن التفاصيل يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية .

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 38.23 دينار $53.92

سعر الذهب عيار 22 35.05 دينار $49.43

اسعار الذهب عيار 21 33.45 دينار $47.18

اسعار الذهب عيار 18 28.67 دينار $40.44

سعر الذهب عيار 14 22.30 دينار $31.45

سعر الذهب عيار 12 19.12 دينار $26.96

اسعار أوقية الذهب 1,189 دينار $1,677

اسعار جنيه الذهب 267.62 دينار $377.45

اسعار كيلو الذهب 38,231 دينار $53,920





سعر الذهب في الاردن اليوم السبت 17-9-2022

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 سبتمبر 38.18 33.41 28.64 22.27 19.09

15 سبتمبر 37.96 33.22 28.47 22.14 18.98

14 سبتمبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

13 سبتمبر 38.84 33.99 29.13 22.66 19.42

12 سبتمبر 39.34 34.42 29.50 22.95 19.67

11 سبتمبر 39.17 34.27 29.38 22.85 19.58

10 سبتمبر 39.17 34.27 29.38 22.85 19.59

9 سبتمبر 39.16 34.27 29.37 22.84 19.58

8 سبتمبر 38.96 34.09 29.22 22.73 19.48

7 سبتمبر 39.17 34.28 29.38 22.85 19.59



ونلفت لكم انباهكم إلى أن سعر بيغ الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة وصلا عند 41,80 و 31,50 دينارا على التوالي. وعند عيار 21 بسعر عند 35,40 دينارا .

في نهاية المقالة التي حرصنا فيها على نشر سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم السبت 17-9-2022 للبيع والشراء بالمصنعية نشير لكم إلى أن فريق الموقع يقوم يوميا في كتابة هذه المقالات التي نجيب فيها عن أسعار الذهب .