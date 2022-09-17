ما قصة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.. تفاصيل تشبيه فينيسيوس جونيور بالقرد، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تشبيه نجم وهداف نجم نادي ريال مدريد الإسبان، البرازيلي فينيسيوس جونيور بالقرد، وهو ما لاقى انتقادا لاذعاً من الذين قاموا بإصدار تلك الجمل العنصرية، وهو ما دفع إلى تنظيم حملة تضامن واسعة من ألمع نجوم كرة القدم والمشجعين وجماهير الكرة في كل مكان، إضافة إلى إن إدارة النادي الملكي أقدمت على اتخاذ إجراءات قانونية رسمية جراء هذه الحادثة، التي تضر بسمعة كرة القدم، كون العنصرية تدخل فيها تفاصيلها.

قصة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

انطلقت عبارات عنصرية ضد نجم ريال مدريد والبرازيل الشاب المبدع فينيسيوس جونيور، ما قصة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.. تفاصيل تشبيه فينيسيوس جونيور بالقرد، وهو دفع إلى تنظيم حملات مناصرة للاعب تستنكر ما أُطلق ضده من تصريحات عنصرية، "توقف عن لعب دور القرد".. انتقادات حادة تطال فينيسيوس جونيور بسبب رقصاته، الأمر الذي دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لسرد التفاصيل الكاملة عن هذه الحادثة للمتابعين حول العالم.

O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a — Pelé (@Pele) September 16, 2022

فينيسيوس جونيور تصريحات عنصرية

فينيسيوس جونيور تصريحات عنصرية، لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، تعرض لعنصرية مرفوضة من اتحادات كرة القدم جميعها، حيث كانت البداية من تصريحات كوكي نجم أتلتيكو مدريد قبل لقاء الفريقين في دربي العاصمة الإسبانية، الذي تحدث عن إمكانية حدوث مشكلة إذا سجل واحتفل بطريقته الراقصة، إضافة إلى أن رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبانيين بيدرو برافو التقط الخيط بصورة أكثر حدة، حيث قال مخاطبا فينيسيوس: "عليك أن تحترم الخصم. إذا أردت الرقص فاذهب إلى صالة السامبا في البرازيل. في إسبانيا يجب أن تحترم المنافسين وأن تتوقف عن التصرف كقرد"، وهو ما أثار حالة من الغضب والدعم للاعب البرازيلي.

🚨 فينيسيوس جونيور:"طالما أن لون البشرة أهم من لمعان العيون، ستكون هناك حرب". هذه العبارة هي وشم على جسدي. ولطالما آمنت بها. هذان هما الأسلوب والفلسفة اللذان أحاول تطبيقهما في حياتي. يقال أن السعادة مزعجة، ويبدو ان سعادة البرازيلي الأسود المنتصر في أوروبا أكثر إزعاجًا بكثير" pic.twitter.com/ajwnxpulYx — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) September 16, 2022

لعبة فيفا تقرر إضافة رقصة فينيسيوس جونيور كاحتفال بالأهداف 🕺🇧🇷pic.twitter.com/dL9Mo3fdKl — FilGoal (@FilGoal) September 16, 2022

ما قصة التصريحات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

ما قصة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.. تفاصيل تشبيه فينيسيوس جونيور بالقرد، طريقة احتفال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عندما يسجل هدفاً في مرمى الخصم، دفعت عددا من نجوم كرة القدم حول العالم إلى انتقاده وتشبيه تصرفات كحركات القرد، وهو أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية، الأمر الذي دفع الملايين من عشاق كرة القدم للبحث عن، ما قصة التصريحات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور، الأمر الذي سردناه لكم بكل تفاصيله، لكن السؤال، هل يمكن أن يتخلى نادي ريال مدريد عن جلب حق نجمه، أم سيضرب بيد من حديد لكل من أصدر تصريحات عنصرية ضده؟ فينيسيوس جونيور تصريحات عنصرية، قصة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور.