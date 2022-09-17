سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب من كافة العيارات مقابل الجنيه المصري، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم لتواصل انخفاضها بالتوازي مع هبوط كبير للمعدن النفيس عالميا.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليصل إلى 1037 جنيها (53.38 دولار) مقابل 1051 جنيها (54.26 دولار)، أمس بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) إلى 907.23 جنيه (46.71 دولار) مقابل 919.99 جنيه (47.48 دولار)، أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، إلى 777.62 جنيه (40.04 دولار) مقابل 788.56 جنيه (40.70 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 604.81 جنيه (31.14 دولار) مقابل 613.31 جنيه (31.65 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

ونزل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 32.245 ألف جنيه (1660 دولارا) مقابل 32.698 ألف جنيه (1688 دولارا)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) 7258 جنيها (373.66 دولار) مقابل 7360 جنيها (379.85 دولار)، أمس.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، هوت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2020 بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، كما قللت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.