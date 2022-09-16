سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

أسعار صرف العملات مقابل الدينار الجزائري في تداولات اليوم السبت 17 سبتمبر أيلول 2022، يبحث العديد من المتابعين عن أسعار صرف العملات في الجزائر، لذلك يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار صرف العملات في الجزائر، حيث تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، فيما صعد بالسوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 140.24 دينار للشراء، و140.31 دينار للبيع، مقابل 140.40 دينار للشراء، و140.47 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي "bank-of-algeria.dz".

وسجل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 179.96 دينار للشراء، و181.96 دينار للبيع، مقابل 179.63 دينار للشراء، و181.62 دينار للبيع خلال تعاملات أمس بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والاسترليني اليوم في الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 140.54 دينار للشراء، 140.55 دينار للبيع، مقابل 140.57 دينار للشراء، 140.58 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس .

وظل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 161.89 دينار للشراء، و161.97 دينار للبيع مقابل 162.02 دينار للشراء، و162.09 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 206.34 دينار للشراء، و208.63 دينار للبيع، مقابل 207.73 دينار للشراء، و210.03 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في الجزائر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.37 دينار للشراء، و37.39 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 47.91 دينار للشراء، و48.44 دينار للبيع .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.26 دينار للشراء، و38.27 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) بنحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 454.24 دينار للشراء، و455.32 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 582.93 دينار للشراء، 589.40 دينار للبيع.