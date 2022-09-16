سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم، حيث تشهد محركات بحث جوجل عمليات بحث واسعة عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصعد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى نحو 19.37 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

وقفز سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

كما زاد سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى مستوى 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم في مصر

وزاد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.34 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وقفز سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 19.28 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وصعد سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 19.30 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.23 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع، مقابل 22.33 جنيه للشراء، و22.42 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 22.22 جنيه للشراء، و22.43 جنيه للبيع، مقابل 22.17 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

فيما تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) مرتفعًا عند 22.24 جنيه للشراء، ومتراجعًا عند 22.46 جنيه للبيع، مقابل 22.22 جنيه للشراء، و22.47 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع أمس.

كما زاد سعر الريال السعودي اليوم لدى بنك مصر إلى مستوى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع أمس.

وارتفع أيضًا سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلى نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وصعد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى نحو 5.27 جنيه للشراء، و5.29 جنيه للبيع، مقابل 5.26 جنيه للشراء، و5.28 جنيه للبيع أمس .

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 62.67 جنيه للشراء، و62.94 جنيه للبيع، مقابل 62.62 جنيه للشراء، و62.89 جنيه للبيع أمس.