سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، يبحث الكثير من المتابعين عبر محركات بحث جوجل عن سعر صرف الدولار في سوريا، لا سيما المستثمرين و أصحاب الأعمال و الاقتصاديين، لذلك يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الدولار و اليورو و الإسترليني مقابل الليرة السورية، حيث واصل سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعه خلال تداولات صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4520 ليرة للشراء، و4550 ليرة للبيع، مقابل 4500 ليرة للشراء، و4530 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء .

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4513 ليرة للشراء، و4548 ليرات للبيع، مقابل 4493 ليرة للشراء، و4528 ليرات للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية (السوداء) 5185 ليرة للشراء، و5229 ليرة للبيع، مقابل 5197 ليرة للشراء، و5242 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1202 ليرة للشراء، و1213 ليرة للبيع مقابل 1195 ليرة للشراء، و1206 ليرات للبيع ، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1228 ليرة للشراء، و1239 ليرة للبيع، مقابل 1222 ليرة للشراء، و1234 ليرة للبيع، أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14622 ليرة للشراء، و14744 ليرة للبيع، مقابل 14577 ليرة للشراء، و14700 ليرة للبيع، أمس.