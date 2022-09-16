طقس فلسطين: ارتفاع آخر على درجات الحرارة غداً السبت

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة غداً السبت ليسود جو صيفي لطيف في ساعات الصباح ويميل ليصبح حاراً في فترة الظهيرة على أن يعود لطيفاً في الفترة المسائية والليلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الأحد، فيكون الجو صافياً، و توالي الحرارة رحلة الارتفاع الطفيف مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة نسبياً الى الحارة نهاراً. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين . مع المساء يصبح الجو معتدلاً جداً مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبياً خاصة في المناطق الجبلية العالية.

يوم الاثنين المقبل، يبقى الجو صافياً، و تسود الأجواء الحارة نسبياً تبقى هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة بشكل خاص . وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلاً ومنعشاً. والله تعالى أعلى وأعلم.